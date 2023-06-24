İLAN T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2018/348 Esas

DAVALI : AYDIN ACARSOY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Aydın ili Söke ilçesi Akçakonak mah. 122 ada 52 parsel, 122 ada 53 parsel, 122 ada 54 parsel parsel sayılı taşınmazlar tapu kaydında beyanlar hanesinde bulunan " İş Bu parsel Hüseyin Acarsoy zilyetliğindedir şerhinin " iptali ile tapu kaydından kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalının kimlik ve adres bilgisi için araştırma yapılmış ancak herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığından duruşma gün ve saati ile dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününde sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususunun ihtarı ile Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 05/10/2023 günü saat 09:15de duruşma yapılacağı hususunun tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.