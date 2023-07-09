İLAN T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Temmuz 2023 / 00:01



(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/183 Esas

DAVALI : YILDIZ KIR PINAR-Tcno: 25453025714

Davacı Cafer Ercüment Pınar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında, adres imkansızlığı nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Mahkememiz dosyasının duruşma tarihi olan;12/09/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılama yapılacağı ve hüküm kurulacağı hususu ilanen ihtar olunur. 08/06/2023