İLAN T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2022/238 Esas
DAVALI : JAWID REZAYE (Adresi bilinmiyor)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Belirlenen 14/05/2024 günü saat: 10:45'da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ihtar olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01990334