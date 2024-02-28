İLAN T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/238 Esas

DAVALI : JAWID REZAYE (Adresi bilinmiyor)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen 14/05/2024 günü saat: 10:45'da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ihtar olunur.