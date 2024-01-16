İLAN T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi:


ESAS NO : 2023/187 Esas

DAVALI : GÜLSÜM DİLBAZ
Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Gökpınar Köyü 143 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığındandava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01967580