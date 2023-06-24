İLAN T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/112

Mahkememizde davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalılar VEDAT ERGİN ve diğerleri arasında görülmekte olan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan Salim MUSLU ile Orhan YILMAZ'ın tüm aramalara rağmen adreslerine rastlanılamadığından Dava Dilekçesi, Karar İlamı ve Tensip Zaptı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/10/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Karar İlamı ve Tensip Zaptı ile duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.