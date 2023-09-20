İLAN T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/157 Esas

DAVALI : SINIRLI SORUMLU SUSUZÖREN SULAMA KOOPERATİFİ

Davacı Devlet Su İşleri tarafından Davalı S. S. Susuzören Sulama Kooperatifi aleyhine açılan, taraflar arasında düzenlenen ön sözleşme doğrultusunda 1.kısım sulama şebekesine ait kuyuların ve elektrifikasyon tesisi bedeli olan 719.203,00 TL'lik Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı S.S. Susuzören Sulama Kooperatifinin davacı tarafça adresinin bildirilmediği, mahkememizce yapılan araştırmada datebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden davalı S.S. Susuzören Sulama Kooperatifi adına DURUŞMA GÜNÜNÜN ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/10/2023 günü saat: 10:25'da HMK139. Mad gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğ itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri ve tanık listesini mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla açıklama yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ olunur.