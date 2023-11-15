İLAN T.C. ZONGULDAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/878 Esas

Mahkememizin 13/04/2023 tarih ve 2021/878-2023/546 esas ve karar sayılı ilamı ile -Zonguldak ili Merkez ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Bağlık Caddesi 18 ada 20 parselde 19 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı TAŞINMAZDAKİ ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

-67 EL 163 plakalı Dacia marka SD LOGAN tipli 2015 model kırmızı renkli araçtaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiş olup, davalılardanSoner Erdoğan'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ; karar verilen bu karar ile bu karardan zarar görenler var ise bunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kaldırılması için mahkememizin yukarıda belirtilen dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur.