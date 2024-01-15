İLAN Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 / 00:01

2023/398Esas

Davacı Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Baki Selman aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; dava konusu İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yeşilköy mahallesi 19 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

b-)Maddi hatalara karşı adlı yargıda düzeltim davası açılabileceği,

c-)Bu tür davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

d-)Duruşmasının 22/02/2024 günü saat 10:50'dan itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,

e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.