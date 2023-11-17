İLAN TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/144 D.İş
KARAR NO : 2023/139
Davalı Yusuf Tanın'ın hakimin reddi talebinin REDDİNE, Ret talebinin kötü niyetle yapıldığı ve esas yönünden kabul edilmemesi dikkate alınarak HMK'nın 42/6.maddesi uyarınca davalı Yusuf Tanın'ın 1000TLdisiplin para cezası ile cezalandırılmasına, HMK'nın 42/8.maddesi uyarınca 2 hafta içinde karar verilen disiplin para cezasının tahsili için ilgili mahkemesince işlem yapılmasına, Dair, dosya üzerinden HMK'nın 43/2.maddesi gereğince kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 1 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/11/2023
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|BASIN NO: ILN01932791