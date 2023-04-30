İLAN TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 30 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/58 Esas,

KARAR NO : 2022/432

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar Rasim Sarı ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Mahkememizin 12/12/2022 tarih ve 2022/58 Esas, 2022/432 Karar sayılı dosyasında; kamulaştırma davasının dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, 2 hafta içinde Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da Mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş,karara karşı davacı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan ve yapılan tahkikatlarda adresi tespit edilemeyen davalı 23207613408 T.C. Kimlik nolu Rasim SARI'ya gerekçeli karar ve davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/04/2023