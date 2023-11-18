İLAN UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/54

KARAR NO : 2023/244

Davacılar ALİ KILIÇ, AYŞE TURAN, KAMİL KILIÇ, MUAMMER KILIÇ, RAFET KILIÇ, YAŞAR KILIÇ tarafından davalılar FATMA KAFTANCIOĞLU, DOĞAN YILANCIOĞLU, BEKİR EMRE YILANCIOĞLU,CELAL ÇINAR YILANCIOĞLU, SABİHA PINAR YILANCIOĞLU, ZEHRABOYSAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davacıların davasının KABULÜ ile;

-Dava konusu Uşak ili, Merkez ilçesi, Özdemir mahallesi, 225 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Halil karısı Fatma Kaftancıoğlu adına olan 7/28 hissesinin ve İsmail kızı Fatma Zehra Yılancıoğlu adına olan 3/28 hissesinin tapu kaydının İPTALİ ile Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/07/2008 tarih ve 2008/1422 Esas 2008/1331 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki payları oranında davacılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Dair, karar verilmiş olup adresi tespit edilemeyen ve kendisine ilan yoluyla tebliğ kararı verilen FATMA KAFTANCIOĞLU' na Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren HMK'nun 345. maddesi uyarınca 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olduğu, tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 13/11/2023