OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

Osmaniye İli Merkez İlçesi M. Akif Ersoy Mahallesi 8022 Sk. No:27 (YKN: 188436) 284 Ada 32 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliki,hissedarı ve varsa kiracılarına

Osmaniye İli Merkez İlçesi M. Akif Ersoy Mahallesi 8022 Sk. No:27 (YKN: 188436) 284 Ada 32 Parselde bulunan yapı Osmaniye Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 6306 Sayılı Afet Riskim Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Gereğince Riskli Yapı Olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız veya güçlendirme yapılması için 60 (altmış) gün ve yine 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinin c fıkrası gereği yapı maliklerince veya hissedarlarınca yazımızın tebliğine müteakip 30 (otuz) gün içinde Riskli Yapının güçlendirme yapılması veya insandan ve eşyadan tahliye edilerek yıktırılması işleminin belirtilen süre içerisinde yaptırılma için süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

ADI SOYADI TC Ayşe KARAKOÇ ÇETİN 26…….02