İLANT.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/67 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI



İLAN

Davacı MÜSLÜM ÇERİ ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kınık Mahallesi, Kuzeyi tapulama harici ve ilerisi 466 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi Tapulama harici taşınmaz, Batısı tapulama harici taşınmaz, Doğusu tapulama harici taşınmaz ile çevrili 117163,62 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/67 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.