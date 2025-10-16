Siyasetçi İlay Aksoy, CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO Parlamenterler Asamblesi’ne sunduğu “İran tehdidi” başlıklı rapora sert eleştiriler yöneltti. Aksoy, raporun Türkiye’nin dış politikasını Amerika ve İsrail eksenine çekmeye yönelik bir hamle olduğunu belirterek, CHP’nin Türkiye’nin jeopolitik gerçeklerini göz ardı ettiğini öne sürdü.

Aksoy’un açıklamaları, Çakırözer’in raporla ilgili kamuoyuna yaptığı savunmadan önce geldi. Çakırözer savunmasında raporun konusu ve içeriğininse önceki raportörce belirlendiğini belirtip "NATO Parlamenter Asamblesinde raporlar, raportörün şahsi, partisel veya ulusal görüşlerini değil; Asamblenin Sekretaryası tarafından NATO kararları, önceki belgeler ve uzmanlar eşliğinde hazırlanan kolektif bir çalışmayı temsil eder. Bu bağlamda söz konusu rapor, NATO’nun 2022 Stratejik Konsepti ile 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirveleri kararları doğrultusunda ele alınmıştır. Ancak raporun içeriği, ülkemizin mevcut hükümetlerinin dış politikasıyla yakından uyumlansa dahi ne temsil ettiğim Meclis ve ülkemizin kurumsal belirlenmiş iradesi ile bir bağ kurmak sağlıksızdır. Son olarak, bir kez daha vurgulamak isterim ki; bu rapor benim, partim CHP’nin, farklı partilerden oluşan TBMM NATO PA heyetimizin ya da ülkemizin şahsi raporu değildir. NATO Parlamenter Asamblesinin kolektif dokümanıdır" dedi.

Raporda İran’ın bölgesel istikrarsızlığın başlıca kaynağı olarak tanımlanması, nükleer tehdit vurgusu yapılması ve Çin-Rusya-Kuzey Kore ekseniyle kurduğu ilişkilerin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından tehdit olarak sunulması, Aksoy tarafından “akıl tutulması” olarak nitelendirildi.

CHP’nin mevcut yönetimini ve Çakırözer gibi isimleri “milli güvenlik tehdidi” olarak tanımlayan Aksoy, partinin yeni dünya düzenini, BRICS gelişmelerini ve Çin-Rusya ekseninin stratejik önemini kavrayamadığını söyledi. “CHP, Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak hareket edebileceğini öngörmüyor. Bu raporun özü budur” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

CHP'nin akıl almaz skandal bir raporunu paylaşmak istiyorum. 25, 26, 27 ve 28. dönem Eskişehir milletvekili olan Utku Çakırözer, NATO Parlamenterler Asamblesi Akdeniz ve Ortadoğu özel grubuna İran'ın bölgesel ve Avrupa Atlantik güvenliğine tehdittir başlıklı bir raporunu yayınladı. Kendisi 20 yıl milletvekilliğini yapmış ve onun yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Üyesi ve NATO Parlamenterler Asamblesi'nin Türk grubu üyeliği de yapan bir şahıstır. Yani bu işin içinde uzun yıllardır. Çakırözer'in sunduğu raporda 26 Eylül 2025'te İspanya'da da kabul edildi. Özet olarak raporda İran'ın zayıflamasına rağmen hala bölgesel istikrarsızlığın başlıca kaynağı olduğunu, nükleer silahlar eşiğinde kalmasının küresel güvenlik için en ciddi tehditlerden biri haline geldiğini, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerin de NATO'ya dahil edilmesi gerektiğini, İran'ın Çin, Rusya ve Kuzey Kore ile oluşturduğu kargaşa ekseninin Avrupa Atlantik güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve Kürecik'teki NATO radar üssünü övgüyle bahsederek Türkiye'nin bölgesel güvenlikteki rolünüde vurguladı.

CHP DÜNYAYI NASIL BU KADAR YANLIŞ OKUYABİLİR

Çakırözer, raporda ayrıca müttefik ülkeler İran'a yönelik yaptırımları genişletmesi gerektiğini, Rusya ile işbirliği sonlanması çağrısında da bulundu aynı zamanda. Yani akıl tutulması. Ayrıca balistik füze, İHA ve ilgili teknolojilerin de transferine karşı önlem alınmasını da tavsiye etti. Bu raporu okuyunca gerçekten dehşete düştüm. Nasıl olur da CHP dünyayı bu kadar yanlış okuyabilir, Türkiye'nin menfaatlerini bu kadar yok sayabilir? CHP yeni dünya düzeninin bir parçası da olamıyor. Yani hamle bile geliştiremiyor. Türkiye'nin konumu gereği İran ve Rusya'yla denge politikası yürütmek zorundadır. Başka bir yolu yok bu işin. Dolayısıyla bunu anlamamak ve tamamen Amerika'nın eksenine, İsrail eksenine kaymak facia bir düşüncedir. İran nüfusunun yaklaşık %35'i de etnik olarak zaten Türk’tür. Bunları bilmiyor olamaz bu kişi. Dolayısıyla bunlar istiyor ki Türkiye hiçbir komşusuyla iyi ilişki halinde olmasın. Yalnızlaşsın ve tamamen emperyalistlerin kucağına otursun. Yani teslim olsun.

CHP’NİN İKTİDAR OLMASININ YOLU BU DEĞİL

Zaten Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman da Suriye meselesine de ciddi olarak değinmedi. Gerçekten bu rapor bize şunu gösteriyor. CHP yani şu anki mevcut CHP'nin yönetimi İmamoğlu, Özgür Özel gibi insanlar gerçekten ve bunların yanındaki yakın olan kadrolar Çakırözer gibi inanılmaz bir milli tehdittir. Yani biz zaten çok ciddi anlamda AK Parti'den çekiyoruz. Şimdi bunlarla birlikte Türkiye çok hızlı bir şekilde daha fazla çöküşe doğru gidecektir. Bu raporun özünde esasında şunu anlamamız lazım. CHP esasında hiçbir zaman Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemen e bir devlet olarak tek başına hareket edebileceğini öngörmüyor. Bakın bu raporun özü budur ve BRICS'i ve gelişmeleri anlamıyor. Yeni dünya düzenini anlamıyor. Çin'in yükselişini anlamıyor. Rusya'nın stratejik konumunu anlamıyor. Amerika'nın nereye doğru gittiğini anlamıyor. Hiçbir şey anlamıyor bu raporda. Yani eski kafayla ya biz işte Amerika'ya yaklaşalım da bizi iktidar yapsınlar. Hayır efendim sizi Türk milleti iktidar yapacak ama bu kafayla da yapmayacak, yapmaması gerekiyor. Çünkü gerçekten şu anki CHP'nin mevcut kadroları ciddi bir milli güvenlik tehtididir. O yüzden açıkçası AK Parti'nin 1 milyon hatası var ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak istediği için bu kadar eleştiriyi alıyor. İktidar olmasının yolu bu değil.