İlayda ne demek? İlayda isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İlayda ne demek? İlayda isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden İlayda da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, İlayda ne demek? İlayda isminin anlamı nedir?

İlayda adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler İlayda isminin anlamını araştırıyor. Peki, İlayda ne demek? İlayda isminin anlamı nedir?

İLAYDA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İlayda ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Işık yuvarlağı, bir top ışık gibi olan, çok güzel.

- Şehir güzeli.

- Su perisi.

İLAYDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

İlayda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve İlayda ismini koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı üzerinde durulmuş ve bazı rivayetlerde doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymak için en uygun zaman olarak gösterilmiştir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katan bir anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmamalıdır.

İsmin ve içerisinde yer alan harflerin enerjisi insan kişiliği ve karakterine etki edebilmektedir. Bu yüzden ismin kişilere vereceği mesaj önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde seveceği bir isim seçmeye dikkat etmek gerekir.

Çağa ayak uydurulmalı ve yurt dışında yaşayabileceği göz önünde bulundurularak bir isim seçilmelidir.

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