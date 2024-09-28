İlber hocanın başına öyle bir şey geldi ki, açıklama yapmak zorunda kaldı

İlber Ortaylı’nın sesi, yapay zeka ile oluşturarak Bosphorus gazla ilgili yatırım tavsiyesi verdirildi. Videoda ses, “Türk vatandaşlarına, Türk gazına yatırım yaparak her hafta kar elde etme, benzersiz bir fırsat sunuluyor. Sadece 8 bin 500 lira yatırım yaparak, hafta sonunda kazancınız 26 bin liraya ulaşabilir: Piyasa koşulları uygun olduğunda, bu miktar bir ayda 240 bin liraya kadar çıkabilir. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullanıyor.

Videonun orijinalinde Ortaylı, yatırım fırsatından değil, Suudi Arabistan'daki alkol yasağından bahsediyor.

Videonun sosyal medyada dolaşımı sonrası ise Ortaylı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ortaylı, “Son zamanlarda yapay zeka marifetiyle oluşturulan sahte reklam videolarım internette dolaşmakta. Sakin ola ki bu gibi dolandırıcılara kanmayın. Herhangi bir kurum, kuruluş için yatırım tavsiyesi vermem mümkün değil. Bu konularda hiçbir uzmanlığım da yok. Okurlarımı uyarmak isterim” ifadelerini kullandı.