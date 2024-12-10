İlber Ortaylı bu hafta da canlı yayını terk etti. Böyle tartışma olmaz!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

TV100'de İlber Ortaylı ile Soli Özel arasında tartışma yaşandı. Olayın ardından canlı yayın, İlber Ortaylı olmadan devam etti.

Geçtiğimiz hafta TV100'deki Muhabbet Kralı programında rahatsızlığı nedeniyle yayını terk eden ve bir süre hastanede tedavi gören İlber Ortaylı bugün programa katıldı.

Program esnasında gerginlik yaşayan Ortaylı, Soli Özel ile yaşadığı tartışma sonrası yayını terk etti.

İki isim karşılıklı sözlü tartışma yaşadı. Sinirlenen Ortaylı programı sinirlenerek terk etti. Okan Bayülgen programı reklam arası verdiğini duyurdu. Canlı yayınlanan programda o anlar seyircilerin gözü önünde yaşandı.

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Program reklam sonrası devam etti. Yayına İlber Ortaylı katılmadı.

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