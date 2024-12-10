İlber Ortaylı bu hafta da canlı yayını terk etti. Böyle tartışma olmaz!

Geçtiğimiz hafta TV100'deki Muhabbet Kralı programında rahatsızlığı nedeniyle yayını terk eden ve bir süre hastanede tedavi gören İlber Ortaylı bugün programa katıldı.
Program esnasında gerginlik yaşayan Ortaylı, Soli Özel ile yaşadığı tartışma sonrası yayını terk etti.
İki isim karşılıklı sözlü tartışma yaşadı. Sinirlenen Ortaylı programı sinirlenerek terk etti. Okan Bayülgen programı reklam arası verdiğini duyurdu. Canlı yayınlanan programda o anlar seyircilerin gözü önünde yaşandı.
Canlı yayında rahatsızlanmıştı! İlber Ortaylı apar topar hastaneye kaldırıldı
Program reklam sonrası devam etti. Yayına İlber Ortaylı katılmadı.