İlber Ortaylı canlı yayında sırasında rahatsızlandı! Okan Bayülgen yayını kesti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.

Okan Bayülgen, Ortaylı'ya "Hocam, bu arada hemen programı başlattık ama sizin tansiyonunuz yüksek. Ateşiniz çıkacak çok belli heralde üşüttünüz, galiba hastalanacaksınız. Çünkü geldiğinizde de üşüyordunuz, burada da paltoyla oturuyorsunuz, biraz baş dönmeniz var. Fakat hayranım profesyonelliğinize ve de hangi yaşta olursak olalım, buraya gelerek o sorumluluk duygusunu bize aşıladığınız için hayranım" dedi

İlber Ortaylı ise, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayından ayrıldı.