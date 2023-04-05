İlber Ortaylı Cumhuriyet tarihinin en başarısız dönemini açıkladı

Editör: Gülsüm Acıyan

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV Youtube kanalında yayınlanan gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Candaş Tolga Işık, Ortaylı'ya 'Cumhuriyet tarihinin en başarısız dönemi hangisidir?' sorusunu sordu.

"EN BAŞARISIZ DÖNEMİ BENCE ŞİMDİ YAŞIYORUZ"

Ortaylı ise şöyle yanıt verdi:

"En başarısız dönemi bence şimdi yaşıyoruz. 1880'den beri üretim artmıyor. Mevcut üzerinde oynanıyor. Birikim zenginliğiyle oynandı. Biz soruyorduk... 'Siz genç subaylar, niye hatırat yazmıyorsunuz?' Üstelik de eliniz kalem tutuyor diye. Rahmetli Nurettin Türsan Paşa'ya ve Eren Dil Paşa'ya. İkisi de yazar çizer adamlar. Eren Dil Paşa yazmadı ısrarla. Nurettin Paşa yazdı ama çok sahteydi..."

Ortaylı, "Çünkü perişan bir vaziyeti tasvir etmek istemiyorlar. O kadar açık" ifadelerini kullandı.