İlber Ortaylı Galataport’u ‘Bir şirketin rıhtımı kendine özel diye ayırması haydutluk’ diyerek eleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı Galataport’u ‘Bir şirketin rıhtımı kendine özel diye ayırması haydutluk’ diyerek eleştirdi
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galata Projesi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Proje hakkında, “Maalesef çok müsrif bir kullanımdır" ifadesini kullanan Ortaylı, lüks restoranların Kılıç Ali Paşa Camii ve Nusretiye’ye bile zarar verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün yazdığı yazıda, Galata Projesi’ne yönelik eleştirilerini sıraladı. “En azından Kılıç Ali Paşa ve Nusretiye gibi camilerin yarattığı profili önlemekten vazgeçebilirlerdi” ifadelerini kaydeden Ortaylı, “Ondan bile vazgeçtik, kıyının bir köşesine sığınıp etrafı seyredecek gençleri, talebeleri, orta şeker insanları sıkıntıya soktular. Bu yetmezmiş gibi o dar alanın önüne bile bir nehir ziyafet gemisi monte edildi (izni veren Türkiye Denizcilik İşletmeleri).” ifadeleriyle projeye tepki gösterdi.

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Ortaylı, yazısında, “Bu meseledeki en büyük rezalet bu lokanta gemisini işleten şirketin bir de rıhtımı kendine 'özel' diye ayırması, halkın geçişini engellemesi. Bu haydutlukların bitmesi lazım, böyle bir hukukî statü yok.” açıklamasını yaptı ve bütün Galaport’ta, Karaköy’den Tophane’ye kadar kıyının açık olması gerektiğini, vatandaşların orada oturup gezebilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kıyıları mümkün mertebe halkın gezebilmesine açmalıyız. Galataport bunun istisnası olamaz. Aynı şekilde Peninsula İstanbul Hotel’in halkın geçişini engelleyecek şekilde otelin önünü kapatma yetkisi yoktur. “ sözlerini kaydeden Ortaylı, böle bir kanunun olmadığını, Beyoğlu Belediyesi’nin ve bütün belediyelerin gayrete devam etmesini temenni ettiğini vurguladı.

rsz-final-c11-r5-hires-01-min.jpgOrtaylı, ayrıca yeni Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e tebriklerini iletti ve “Gelir gelmez isabetli bir iş yaptı, geminin kıyaya yanaşmasını menetti. Belediye diye buna denir. Ancak umarım Ege ve Akdeniz kıyılarındaki CHP belediyeleri de aynı pehlivanlığı gösterir” ifadesini kullandı.

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