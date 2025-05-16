İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri karşı karşıya geldi! Nurettin Yıldız protestoları büyüyor

Kaynak: Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesi üzerine başlayan protestolarda 97 öğrenci gözaltına alındı, 6’sı tutuklandı. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de protestolara katıldı, İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

“Altı yaşında evlilik olabilir” şeklindeki tartışmalı açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilmesi, öğrenci protestolarına yol açtı. Protestolar sırasında 97 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı ve 6 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan protestolar, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla büyüdü. Galatasaray Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Medeniyet Kulübü, Nurettin Yıldız’a yönelik protestoları “çirkin saldırı” olarak nitelendiren bir açıklama yayımlayınca, bu durum Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin tepkisini çekti ve onlar da protesto düzenledi.

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İLBER ORTAYLI İLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Protestolar sırasında, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı’nın bir öğrenciye, “Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyuldu.

“BU PROTESTOYU BİTİRİN ARTIK”

Ortaylı, konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” diyerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı ve üniversite yönetiminin değişmesi ya da okulun kapanması gibi sonuçlardan endişe duyduğunu ifade etti.

“PEDOFİLİYİ SAVUNAN HOCA MI OLUR”

Öğrenciler ise Ortaylı’ya, “Pedofiliyi savunan hoca mı olur?” diyerek tepki gösterdi. Yıldız’ın tartışmalı açıklamalarına atıfta bulunan öğrenciler, bu tür bir ismin üniversiteye davet edilmesini kabul edilemez bulduklarını vurguladı.

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