İlber Ortaylı kalp krizi geçirdi iddiası!

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ortaylı'nın durumunun kritik olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin önemli tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Beyaz Gazete'nin haberine göre bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM etkinliğine katılamayan Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öne sürüldü. Acilen hastaneye kaldırılan Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

KALP KRİZİ VE YOĞUN BAKIM İDDİALARINA YALANLAMA

Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamada İlber Ortaylı'ya ilişkin kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladı.

Işık, sosyal medya hesabından paylaşımda, "İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil" ifadelerini kullandı.

