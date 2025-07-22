İlber Ortaylı kaza geçirdi! Ünlü tarihçi aralarına girdi...

İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç dün öğlen saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kaza neticesinde herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleşti.

Son Dakika Edremit'in haberine göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı.

Kazada yaralanma ya da can kaybı olmazken, iddiaya göre; kazanın ardından Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında sözlü tartışma yaşandığı aktarıldı.

Olay büyüyünce, İlber Ortaylı da araçtan inerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.