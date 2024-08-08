İlber Ortaylı Suriyeliler kalırsa ne olacağını açıkladı

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı KafaTV adlı YouTube programında konuştu. Ortaylı Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ortaylı Suriye coğrafyasının uyduruk bir coğrafya olduğunu belirterek “Böyle bir devlet yoktur. Ne Roma'da ne Osmanlı'da” dedi.

Devamında Ortalı Suriye toplumunun bel kemiğini oluşmadığını yani ana ilkelerinin olmadığını söyledi. Ortaylı “Toplum olarak bunların bel kemiği yok yani ana ilkeleri oluşmamış gelir şımarıktır ister boyna, vermeyince tekrar ister sonra ayaklanır. Böyle bir tuhaf” ifadelerini kullandı.

“UYUMSUZ OLAN SURİYELİLER”

İlk önce spikerin “Uyumsuz olanlar kim?” sorusun yanıt veren Ortaylı “Uyumsuz olan Suriyeliler, geldiler çünkü yapacak işleri yok bu memleket için kabul edilecek ahlak normları bize katiyen uymuyor. Bu ahlak normlarından anladığımız yanlış. Ben demiyorum ki onun kadını fitten erkeği bilmem ne o değil mesele Yani adam hem verdiğim örnek çok açıktır. Botla Yunanistan'a geçiyor. Hava şartlarından bot batmıyor. Çok açık Yunanlılar vuruyormuş. Fakat her şeye rağmen geçen var İşte bu soru anlaşıldı. “ şeklinde konuştu.

“BU TOPLUMLA VATANDAŞL OLARAK YAŞAYAMAYIZ”

Binlerce Suriyeli çocuğun yetim kaldığını vurgulayan Ortaylı “550.000 böyle yetim çocuk var ortada kalan bunlar kayıtlı sınır ötesi doktorlara, bunların bir sürüsü yok öyle çocukları diziyorlar yetimleri. O zaman alınıyor onlar sınır ötesine ve anında organ mafyasının eline geçiyor. Şimdi bunu yapan bir toplum bırak sen onun Beşar Esadı'nı falan . Bunu yapan bir toplumla ve biz vatandaş olarak yaşayamayız yaşamamalıyız.” Dedi.

“SURİYE UYDRUK BİR COĞRAFYA”

Türklerin insanı değerlerinin olduğunu ve Türkiye’nin bir millet olduğunu söyleyen İlber Ortaylı “Bizim insani değerlerimiz var. Biz bir millet olmuşuz çünkü yani yaşadığımız asırlarda çektiğimiz çileler şanlı şerefli neşeli sayfalar, çok karanlık, karamsar , çok Istıraplı, matem dolu sayfalar var. İçimizde sürgünler var memleketin eskiden daha çoktu nüfusu. Şimdi üçte biri hala Rumelili Kafkaslı falan insanlar böyle bir ülkede bir millet oluşmuş Bunlar millet değiller. Suriye coğrafyası uyduruk bir coğrafyadır böyle bir devlet yoktur. Ne Roma'da ne Osmanlı'da “ şeklinde konuştu.

"SIĞINMACILAR ÖNLEYİCİ TIP HİZMETİ VERİLMEZ"

Suriye’den gelen insanların her şeyden önce kendi dinleri ve mezhepleri olduğunu Arapça konuşsalar bile çok fark edeceğini ve bir Nusayri’nin hiçbir zaman Arapla kendini kandaş, soydaş, vatandaş hissetmeyeceğini söyleyen Ortaylı ”Sığınmacılara privatif dedikleri Önleyici Tıp hizmeti verilmez. Yani işte sen zayıfsın falan bilmem ne işte seni alıp da bilmem ne beslenme diyet tedavisi falan yapılamaz” dedi.

Hükümeti tıp konusunda da eleştiren Ortaylı “Bu hükümet 20 sene içinde Tıp hizmetlerinde büyük bir atılım yaptı. Şimdi kendi beslediği güzel dalı böyle yok ediyor. Ben bunu anlamadım. Kusura bakmasınlar. Olacak şey değil” şeklinde tepki gösterdi.

"YURTLARINA GİTMELERİ LAZIM"

Suriyelilerle Türklerin bağdaşmasının mümkün olmadığını aktaran Ortaylı “Gönderilmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi.

Düşünüyorum evet ya ne yapacaklar ne onlar mutlu olabilir ne ben. Bir şekilde o yurduna geri dönmesi lazım. Kendi memleketini savunamayan bir kitleyle ben niye vatandaş kitlesi yapayım. Burası da çok günlük güneşlik bir yer değil. Yani yarın bir gün ben bu adamları o zaman orduya alıcam Olur mu öyle şeyler.

"BEL KEMİKLERİ YOK ANA İLKELERİ OLUŞMAMIŞ"

Türkiye’de yaşanan olayları ve Türk bayraklarının yakılmasını hatırlatan spikere Ortaylı “Her an onu yaparlar. Çocuk gibidirler. Yani bu toplumların kemikleri, bel kemikleri oluşmadığı için içinden tek tük baktığında çok zeki çok yetenekli insanlar çıkarla. Suriyeni'nin Münevver sınıfnı ben küçümseyemem Meslektaşlarımızın arasında böyle elle sayacağımız parlak insanlar var. Bizdeki taşra üniversitelerinin çoğunu Halep, Şam cebinden çıkarır onu söyleyeyim. Sma bu demek değildir ki orası toplum olarak oluşmuştur. Toplum olarak bunların bel kemiği yok yani ana ilkeleri oluşmamış gelir şımarıktır iser boyna vermeyince tekrar ayaklanır. Böyle bir tuhaf” şeklinde yanıt verdi.

"YAVUZ SULTAN SELİM HİMAYE Mİ ETTİ ORAYI"

Devamında Ortaylı “Bayrak yakmak falan saldırmak bu edepsizlik güle güle gitsin kendi memleketinde yaksın da göreyim Kaç milyon adam %7 yi tesmil eden kabilenin bir başındaki herif Suriyeyi idare ediyor. Gangster takımı ile asker değil Çünkü onlar asker değil. Onların takımı ile hepsini adam eziyor biçiyor öldürüyor işkence yapıyor. Çare buraya kaçmak oluyor. Burada oturmak bazen gidip Bayram namazını orada kılmak oluyor sonra bir daha gelmek oluyor. Nasıl olur da böyle küçük bir azınlık üsteli cahil ve iyi yetişmemiş bir azınlık seni kontrol eder.

Bunu Türkiye mi koruyacak. Yani niye korusun. Yavuz Sultan Selim himaye mi etti orayı. Işgal ediverdi mi? Onu mu etceksin bu asırda .Öyle bir şey yok” dedi.

“YA PARTİ KURARLAR YA DA BİR PARTİYİ ELE GEÇİRİRLER”

Öte yandan Ortaylı Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili daha önce de flaş açıklamalar yapmıştı. Ortalı Suriyeli sığınmacılarla ilgili en büyük tehlikeyi açıklamıştı. Ortaylı, Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların bir süre sonra parti kuracağını ileri sürmüştü.

Ortaylı “Suriyelilerin nüfusu çok artıyor bu bir gerçek. Bir müddet sonra parti kurabilirler buna emin olun başka göçmenlere benzemezler! Kendine göre bir parti kurar o bilmem ne. Partileşmeye başlar veya gider başka bir partinin içine girer. Suriye’de hiçbir zaman böyle vatan kavramı yok ama partilerin içine girip ele geçirme bütün vatandaşlarda var. ifadelerini kullanmıştı.