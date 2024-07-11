Yapay zeka İlber Ortaylı’ya "Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?" sorusunu sordu.

İlber Ortaylı yapay zekanın kendisine yönelttiği soruyu beğenmeyince, "Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Ne reformu? Kanuni devrinde reform olmaz ki... Kanuni devrinde düzenleme olur ama reform olmaz. Herhangi bir okul kitabında olan cevaba göre yazılmış sorular zaten. Benimle veya bir başkasıyla tartışamaz, soru soramaz" dedi.