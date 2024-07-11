İlber Ortaylı yapay zekaya sinirlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı yapay zekaya sinirlendi

Yapay zekanın kendisine sorduğu soruyu beğenmeyen Ortaylı, “Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Benimle veya bir başkasıyla tartışamaz” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka İlber Ortaylı’ya "Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?" sorusunu sordu.

İlber Ortaylı yapay zekanın kendisine yönelttiği soruyu beğenmeyince, "Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Ne reformu? Kanuni devrinde reform olmaz ki... Kanuni devrinde düzenleme olur ama reform olmaz. Herhangi bir okul kitabında olan cevaba göre yazılmış sorular zaten. Benimle veya bir başkasıyla tartışamaz, soru soramaz" dedi.

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