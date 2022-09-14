İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV’de katıldığı programda Atatürk ve Vahdettin tartışmalarına değindi.

Ortaylı, geçen yıl sosyal medya üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik, “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek’” İfadelerini kullanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’i sert sözlerle eleştirdi.

Bu ifadeleri “küstah” ve “edepsizlik” olarak nitelendiren İlber Ortaylı, konuşmasında, "Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez!" dedi.