İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Yarın çıkar başa geçer'

İlber Ortaylı, açıklamalarında tarihi günler yaşandığını, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurguladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan İlber Ortaylı darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldiğini hatırlattı.

Daha sonra Kafa TV'de Candaş Tolga'ya konuk olan İlber Ortaylı "Bu gibi karmaşa günlerinde hapse girip çıkanlar sonunda sonunda başa geçerler" dedi. İlber Ortaylı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birçok kanalın Saraçhane ve diğer merkezlerde yapılan eylemlere yer vermelerini ise haklı buldu.

Burada İmamoğlu’na destek veren Ortaylı, “Bu gibi günlerde hapse girip çıkanlar, sonunda başa geçerler. Halkımız, sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi” ifadelerini kullandı.

Tarihçi İlber Ortaylı Instagram hesabından da şu mesajı paylaştı:

'Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi. Demirel, Ecevit, Baykal… Halkımız sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi. Yıllar geçiyor, yöntemler değişmiyor. Yine tarihi günler yaşıyoruz. Halk sandıkta kullandığı oyu, seçtiği yöneticiyi takip ediyor ve mesajını çok net veriyor: Seçimle gelen seçimle gitmeli.

Bugün ise toplum gergin, gençler huzursuz ve gelecekten endişeli. Artan siyasi kutuplaşma ve belirsizlik ortamı, gençlerin zihinlerinde “Ne olacağım?” sorusunu giderek daha baskın hale getiriyor. Ülkenin siyasi hayatı, belediyelerden merkezi yönetime kadar birkaç vilayete sıkışmış durumda. Bölgecilik, her ne kadar yasalara uygun görünse de, tasvip edilemeyecek ölçüde yerel partizan eğilimlere ve güçlü bir nepotizme dayanıyor.

Peki ya diğer şehirlerde yaşayan, yıllarca eğitim gören, yabancı dil öğrenen, kendini yetiştiren gençler ne olacak? Bu çocukların emeği, umudu, hakkı ne olacak?

Gençlerin geleceği güvence altına alınmalı; bürokrasi ve adalet sistemi yeniden halkın güvenini kazanmalıdır. Bunun için illa büyük krizler yaşanmasını beklemek gerekmez. Gerekli düzenlemeler ve reformlar derhal hayata geçirilmelidir.

Bu konu bir siyasi partinin, iktidarın ya da muhalefetin meselesi değil; doğrudan doğruya bir ulusal meseledir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği söz konusudur. Ve bu mesele, hepimizin ortak sorumluluğudur.'