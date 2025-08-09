İlber Ortaylı’dan dikkat çeken Fatih Altaylı hamlesi! Sosyal medyadan duyurdu…

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklu bulunan ve Youtube kanalını da erişim engeli getirilen gazeteci Fatih Altaylı'nın Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretçisi bu kez Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Ziyareti sosyal medya hesabından açıklayan İlber Ortaylı "Biz dostumuzu özledik. Onu yeniden ekranlarda görmek istiyoruz." İfadelerini kullandı. İlk duruşmanın 3 Ekim tarihinde olacağını hatırlatan Ortaylı, "Takipçisi olacağız" dedi.

İlber Ortaylı, açıklamasında şunları söyledi,

“Bugün Silivri’de dostum ve mesai arkadaşım Fatih Altaylı’yı ziyaret ettim. Başta sayın savcımız olmak üzere tüm görevliler son derece nazik ve yardımcıydı. Fatih’i morali yüksek ve güçlü gördüm.

Silivri’deki siyasilere, yalnızca kendi partilerinden olanlar değil, geçmişte yolları ayrılmış ya da farklı siyasi çizgilerdeki isimler de ziyarete geliyor. Bu tabloyu umut verici buluyorum. Eski tartışmaların ve kırgınlıkların bir kenara bırakılıp, geleceğe dönük yeni bir siyaset anlayışının oluşması Türkiye adına olumlu bir gelişme.

Fatih, gündemi yakından takip ediyor, kitap okuyor, spor yapıyor. Hatta bana bazı yeni çıkan kitapları da tavsiye etti. Fatih’le sohbetimizde de değindik; cezaevi, doğru değerlendirildiğinde insana kalıcı kazanımlar sağlayabilir. Tarihte mapushanede dil öğrenenler, edebi eserler kaleme alanlar var.

Troçki’nin hitabet seviyesinde Almanca öğrenmesi ya da Prosper Mérimée’nin 20 günlük tutukluluğunda Rusçanın gramerini çözmesi bu anlamda çarpıcı örneklerdir. Elbette bu, kişinin ruhsal dayanıklılığıyla da ilgili. Hapishane bir çöküş değil, toparlanma dönemi olarak görebilenler için farklı bir okul olabilir. Türk toplumu da bu süreci kendi gelenekleriyle anlamlandırabilen özgür bir kitledir.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fatih’in ilk duruşması 3 Ekim’de. Görünen o ki, iddianamenin hazırlanması, serbest bırakılması ya da belki de başka bir davaya gerek olmadığına karar verilmesi gündeme gelebilir. Takipçisi olacağız.

"BİZ DOSTUMUZU ÖZLEDİK"

Biz dostumuzu özledik. Onu yeniden ekranlarda görmek istiyoruz. Sokağa çıktığımda pek çok kişi 'Fatih’le programlara ne zaman başlayacaksınız?' diye soruyor. Herkes merakta. Elbette tüm dostlarının onu ziyaret etmesi mümkün değil ama Fatih, sevenlerinden gelen mesajları aldığını ve bu desteği hep yanında hissettiğini söyledi. 'Biraz daha dayan' diyoruz… Millet ve devlet sağ olsun, vatan biziz, tarih biziz, gelecek bizleriz."