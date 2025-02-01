İlber Ortaylı'dan flaş teğmenler açıklaması: "Ayasofya'da hutbeyi okuyan elinde kılıç tutuyorsa..."

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninden sonra 'kılıç çatma' yemini gerçekleştiren ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler bir süredir Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

MSB teğmenler ve komutanlarının cezalarını 31 Ocak 2025'te açıkladı. Açıklamada "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Teğmenlerin ihracında skandal detay. Başlarına bir de bu gelecek

Teğmenlerin ihracına yönelik tepkiler devam ederken geçtiğimiz aylarda KAFA TV'nin YouTube kanalında teğmenlerle ilgili konuşan İlber Ortaylı'nın konuşması yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ortaylı'nın aylar önceki konuşmasını KAFA TV'de yeniden paylaştı.

Erdoğan'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin ilk açıklama

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kafa TV YouTube kanalında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde edilen yemin gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Teğmenlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Katıldığı Youtube programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, "Okullarını birincilikle bitirmişler, yemin de etmişler. Ne varmış bunda? Ayasofya'da hutbeyi okuyan elinde kılıç tutuyorsa burada da tutar. Bunun kavgasını çıkarmak çiğliktir, mezhepçiliktir ve çok ayıptır." ifadelerini kullanmıştı.

İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama geldi. Avukat açıkladı