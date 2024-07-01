İlber Ortaylı’nın önerdiği 4 harika film ortaya çıktı

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İlber Ortaylı’nın önerdiği 4 harika film ortaya çıktı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği dört film ortaya çıktı. İşte detaylar…

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarih biliminin derinliklerine hakimiyetiyle tanınır. Ancak onun ilgi alanları sadece tarihi konularla sınırlı değil; sanat ve sinema dünyasına da özel bir ilgisi var.

İşte Ortaylı'nın önerdiği, hem tarihi hem de kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan ve sinematografik başarılarıyla göz dolduran dört film:

1. Potemkin Zırhlısı – Bronenosets Potyomkin (1925) – IMDb: 7.9

Bu film, Odessa halkının dramını ve Potemkin savaş gemisindeki gemi tayfasının yaşadığı zorlukları anlatır.

Çarlık Ordusu'nun Rus-Japon Savaşı'ndaki yenilgisi ve köylü ayaklanmalarını bastırma çabaları sırasında zayıflaması, gemi mürettebatına yapılan baskılarla birleşince, 27 Haziran 1905'te Potemkin Zırhlısı'nda bir isyan patlak verir.

İsyanı bastırmak için gönderilen gemilerdeki denizciler, ateş emrini reddeder ve isyan güç kazanır.

Sonunda, gemi yakıt ve erzak sıkıntısı nedeniyle Romanya'ya teslim olur.

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• Oyuncular: Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky

• Yönetmenler: Sergey Ayzenştayn, Grigoriy Aleksandrov

2. Aleksandr Nevskiy (1938) – IMDb: 7.5

Novgorod'daki Ruslar ile Alman Teutonic şövalyeleri arasındaki savaşı konu alan film, şövalyelerin Pskov şehrini işgal etmelerini ve Aleksandr Nevskiy'in halkını toplayarak donmuş Peypus Nehri üzerinde düşmanı mağlup etmesini anlatır.

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• Oyuncular: Nikolay Çerkasov, Andrei Abrikosov, Nikolai Okhlopkov

• Yönetmenler: Dmitri Vasilyev, Sergei Eisenstein

3. Bir Kuşak – Pokolenie (1955) – IMDb: 7.1

Nazi işgali altındaki Polonya'da geçen ve gençlerin aşk ve zorluklarla dolu yetişkinlik yolculuğunu ele alan film, 2. Dünya Savaşı'nın acımasız koşullarını gözler önüne serer.

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• Oyuncular: Urszula Modrzynska, Roman Polanski, Franciszek Pieczka, Zbigniew Cybulski

• Yönetmen: Andrzej Wajda

4. Düğün – Wesele (1973) – IMDb: 7.0

Krakow'da yaşayan bir şairin, bir köylü kızıyla evlenme kararı ve düğüne katılan çeşitli sosyal kesimlerden insanların hikayesini anlatan film, 20. yüzyılın başında yazılmış bir Polonya dramasının etkileyici bir uyarlaması.

• Oyuncular: Daniel Olbrychski, Marek Walczewski, Izabela Olszewska, Ewa Zietek

• Yönetmen: Andrzej Wajda

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