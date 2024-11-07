İlber Ortaylı'nın Trump yorumu tekrar gündem oldu

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İlber Ortaylı'nın Trump yorumu tekrar gündem oldu

ABD'de seçim sonuçları belli oldu. Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerini Trump kazandı. Geçtiğimiz aylarda KAFA TV'deki programında İlber Ortaylı'nın Trump ile ilgili sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

KAFA TV'nin YouTube kanalında yayınlanan programında gündemi değerlendiren Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'nın ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

ABD seçimlerini ABD Başkanı Donald Trump kazanınca, İlber Ortaylı'nın sözleri tekrar gündeme taşındı. Sosyal medyada çok paylaşılan videoda Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın 'Amerikan Başkanlığı'nda Trump'ın oturduğu bir dünya nasıl bir dünya olur?' sorusuna, "Oldukça hödük bir dünya" cevabını verdiği görüldü.

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Bu cevap sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tarihçi Yazar Ortaylı'nın Trump hakkında daha önce söylediği sözler de yine hatırlatıldı.

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Ortaylı, daha önceleri de Trump için "Trump dünya görüşü itibariyle cahil bir adam. Onu tartışmayacağım bile, bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir" yorumunu yapmıştı.

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