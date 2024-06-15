İlçe nüfusu 1 milyonu aştı, akın akın gelmeye devam ediyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlçe nüfusu 1 milyonu aştı, akın akın gelmeye devam ediyorlar

Kurban Bayramı'nın 9 güne uzamasını fırsat bilen yerli turistler, Bodrum'a akın etmeye başladı.

Arefe gününde Bodrum'a yaklaşık 500 bin yerli turist giriş yaptı, sahiller adım atacak yer bırakmadı. Trafik durma noktasına geldi. Muğla'nın geneline ise 4 milyon yerli turistin gireceği tahmin ediliyor.

Bodrum, yerli turistlerin en gözde mekanı olurken, ardından Marmaris, Fethiye, Datça ve Akyaka da yoğun ilgi gördü. Sadece Bodrum'a 24 saat içinde 500 bin turistin akın ettiği belirtildi. Muğla genelinde ise 1 hafta içinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği biliniyor.

Sahiller Doldu Taştı

Bodrum'un tüm koyları vatandaşlarla dolup taştı. Arefe günü Bodrum'u ziyaret edenler denize girip serinlerken, sahilde güneşlenerek tatilin tadını çıkardılar. Diğer Muğla ilçelerinde de benzer manzaraların yaşandığı öğrenildi.

4 Milyon Vatandaşımızı Ağırlayacağız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turistik tesislerimiz bayramı iple çekiyorlar. Bodrum’a yaklaşık bir milyon civarında turist gelir, geçen yıl Muğla geneline 3 milyon turist gelmişti, bu bayram ise 4 milyon civarında olması bekleniyor. Biz de büyükşehir belediyesi olarak yoğunluğa göre önlemlerimizi aldık, tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Turistik yerlerde daha yoğun olmakla birlikte tüm bölgelerimizde MUSKİ ve diğer tüm birimlerimiz hazır" dedi.

Su Sorunu İle İlgili Önlemler Alındı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, "Azalan yağışlarla birlikte artan su krizine karşı Muğla Büyükşehir Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte gerekli adımları atıyoruz. Bayram boyunca Bodrum Belediyesi olarak evlere ücretsiz su temini sağlayacağız" dedi.

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