YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapmakta iken tayini çıkan Doktor Büşra Özmen'e Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Bozüyük'te İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Büşra Özmen Eskişehir Şehir Hastanesine tayin oldu.

Doktor Özmen'e bu zamana kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmaları nedeni ile Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı Belgesi takdim edildi.

Kaymakam Öztürk, Doktor Özmen'e Bozüyük'e yaptığı hizmetleri nedeni ile teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.