İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler

Resmi işlemleri için 30 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçe merkezine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafede bulunan Kumlu ilçesine bağlanarak işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek için Hatay Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.