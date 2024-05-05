İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler

İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler
Kaynak: DHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kumlu ilçesine dahil olmak için bugün oy kullandı.
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İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler 1

Resmi işlemleri için 30 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçe merkezine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafede bulunan Kumlu ilçesine bağlanarak işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek için Hatay Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.

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İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler 2

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ÇIKACAK KARARA UYULACAK

Valiliğin başvuruyu olumlu karşılanması üzerine mahalle sakinleri bugün saat 09.30 itibarıyla sandık başına oy kullanmaya gitti.

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İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler 3

Toplam 780 seçmenin bulunduğu mahallede oy verme işlemleri saat 17.30'da tamamlandı.

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İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler 4

Sandıktan yüzde 50'nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçenin değişip değişmeyeceği belirlenecek.

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İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler 5

Vatandaşlar, sandıktan çıkacak kararın sonucunu merakla bekliyor.

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