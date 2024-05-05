İlçelerini değiştirmek için sandık başına gittiler

Resmi işlemleri için 30 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçe merkezine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafede bulunan Kumlu ilçesine bağlanarak işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek için Hatay Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.
YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ÇIKACAK KARARA UYULACAK
Valiliğin başvuruyu olumlu karşılanması üzerine mahalle sakinleri bugün saat 09.30 itibarıyla sandık başına oy kullanmaya gitti.
Toplam 780 seçmenin bulunduğu mahallede oy verme işlemleri saat 17.30'da tamamlandı.
Sandıktan yüzde 50'nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçenin değişip değişmeyeceği belirlenecek.
Vatandaşlar, sandıktan çıkacak kararın sonucunu merakla bekliyor.