İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

Çorum Osmancık'ta uzun yıllardır sergilenen ve ilçenin simgesi haline gelen savaş uçağı, D100 kara yolundaki çalışma sebebiyle yeni yerine taşındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uzun yıllardır sergilenen ve ilçenin simgesi haline gelen savaş uçağı, D100 kara yolundaki çalışma sebebiyle yeni yerine taşındı. İlçede yaşayan vatandaşlar, uçak taşıma çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

Türkiye Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1994 yılında Çorum'un Osmancık ilçesine getirilen "F-104G Starfighter" tipi savaş uçağı, uzun yıllar içerisinde adeta ilçenin simgesi haline geldi. Anıt uçak olarak sergilenen savaş uçağının D100 kara yolundaki genişletme çalışmaları sebebiyle yeni yerine taşınmasına karar verildi.

İlçe merkezi girişinde bulunan ve dönemin Hava Org. Ahmet Çörekçi'nin girişimiyle bir anıt olarak ilçeye getirilen askeri uçak, Osmancık Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren çalışmalarının ardından mevcut yerinden alındı. Tonlarca ağırlık kapasiteli vinçler ile bulunduğu yerden alınan uçak daha sonra 15 metre uzaklıktaki yeni yerine konuldu.

Yaklaşık 10 kişilik ekibin 3 gün süren uçak taşıma çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı

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İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
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