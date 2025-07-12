İlçeyi ayağa kaldıracak milyarlık yatırım! Bakanlık duyurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlçeyi ayağa kaldıracak milyarlık yatırım! Bakanlık duyurdu

Ağrı’nın Patnos ilçesi, 955 milyon TL’lik yatırımla tarımsal kalkınma ve altyapı alanında büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

Ağrı’nın Patnos ilçesi, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci’nin girişimleriyle hayata geçirilen 955 milyon TL’lik yatırım projesiyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede, ilçenin altyapısı baştan sona yenilenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda şekillenen projede, Patnos’un tarımsal kalkınmasını desteklemek amacıyla çeşitli altyapı çalışmaları yapılacak ve bölgedeki üreticilerin güçlenmesi için yeni kooperatifler kurulacak.

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Bakanlık tarafından yürütülen program çerçevesinde sağlanan toplam 955 milyon 472 bin TL tutarındaki finansman, ilçede çok sayıda alt proje ve uygulamayı kapsayacak.

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Milletvekili Ruken Kilerci’nin yoğun temasları sonucu bölgeye kazandırılan yatırımın Patnos’un ekonomik gelişimine ve istihdamına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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