İlçeyi ayağa kaldıran kaza

Kaynak: İHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, çevredeki yurttaşlar ve ekipler kazada kopan kulağı aradılar.

Kaza, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre 09 M 0094 plakalı minibüs ile 09 ARZ 849 plakalı otomobil Batı Aydın Bulvarı ile Eski Çine Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da yol kenarına savrulurken, minibüs bir apartmanın bahçe duvarını yıkıp yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada, araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti. Kazada devrilen elektrik panosu nedeniyle bölgeye çağrılan ADM ekipleri, olası bir elektrik çarpmasına karşı panonun elektriğini keserek güvenlik tedbiri aldı.

