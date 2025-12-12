Soruşturmalar, operasyonlar, davalar sonucu çok sayıda isim Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanıyor. Kimi tutuklunun iddianame süreci kiminin de yargılanma süreci adeta yılan hikayesine döndü.

Farklı suçlamalardan yargılnan birçok sanığa 'Silivri' ev sahipliği yapıyor. Tutuklu kişilerin listesi ise dikkat çekti.

Siyasetçiler, belediye yöneticileri, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, kulüp yöneticileri, akademisyen, sosyal medya ünlüsü ve daha birçok farklı alandan kişiler tutuklu bulunuyor.

AKP iktidarının ileri demokrasi diye çıktığı yolun sonu, Türkiye'nin önde gelen çok sayıda ismin tutuklanması ile sonuçlandı.

İşte o isimlerden bazıları:

Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Rezan Epözdemir - Avukat

Merdan Yanardağ - Gazeteci

Fatih Altaylı- Gazeteci

Mehmet Akif Ersoy - Gazeteci

Murat Sancak - Adana Demirspor eski Başkanı

Mert Hakan Yandaş - Futbolcu

Metehan Baltacı - Futbolcu

Enver Aysever - Gazeteci

Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Aref Ghafouri - Sahne Sanatçısı

Aslı Aydemir - Akademisyen

Osman Kavala - İş İnsanı

Can Atalay - Milletvekili