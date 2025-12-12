Soruşturmalar, operasyonlar, davalar sonucu çok sayıda isim Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanıyor. Kimi tutuklunun iddianame süreci kiminin de yargılanma süreci adeta yılan hikayesine döndü.
Farklı suçlamalardan yargılnan birçok sanığa 'Silivri' ev sahipliği yapıyor. Tutuklu kişilerin listesi ise dikkat çekti.
Siyasetçiler, belediye yöneticileri, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, kulüp yöneticileri, akademisyen, sosyal medya ünlüsü ve daha birçok farklı alandan kişiler tutuklu bulunuyor.
AKP iktidarının ileri demokrasi diye çıktığı yolun sonu, Türkiye'nin önde gelen çok sayıda ismin tutuklanması ile sonuçlandı.
İşte o isimlerden bazıları:
Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Rezan Epözdemir - Avukat
Merdan Yanardağ - Gazeteci
Fatih Altaylı- Gazeteci
Mehmet Akif Ersoy - Gazeteci
Murat Sancak - Adana Demirspor eski Başkanı
Mert Hakan Yandaş - Futbolcu
Metehan Baltacı - Futbolcu
Enver Aysever - Gazeteci
Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Aref Ghafouri - Sahne Sanatçısı
Aslı Aydemir - Akademisyen
Osman Kavala - İş İnsanı
Can Atalay - Milletvekili