İleri diş eti hastalığı kalp krizine yol açabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Diş eti hastalıkları, genellikle dişlerin etrafında meydana gelen iltihaplanmalar sonucu ortaya çıkar. Bu iltihaplanma, genellikle diş etlerinde şişlik, kanama ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak tedavi edilmezse, ilerleyen aşamalarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, diş eti hastalıklarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE KALP KRİZİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Diş eti hastalıklarının kalp hastalıklarıyla bağlantısı ilk kez 1990'larda fark edilmeye başlandı.

Araştırmalar, ağızda bulunan bakterilerin kan dolaşımına geçerek vücuda zarar verebileceğini ortaya koydu.

Kardiyoloji uzmanı,Dr. John G. McDonald, “Diş eti hastalıkları, dişlerdeki bakterilerin kana karışmasına neden olabilir. Bu bakteriler, damar duvarlarında iltihaplanmaya yol açarak kalp hastalıklarına zemin hazırlar” dedi.

Diş eti hastalıklarında görülen iltihaplanma, vücudun bağışıklık sistemini tetikler ve bu da kan damarlarında iltihaba yol açar. Uzun vadede bu iltihaplanma, damar sertliğine ve arterlerde plak birikimine neden olabilir. Bu süreç, kalp krizine yol açabilecek ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilir.

İLERİ DİŞ ETİ HASTALIĞININ KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Diş eti hastalıkları, başta kalp krizi olmak üzere çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıklara yol açabilir.

Amerikan Kalp Derneği'nin 2019 tarihli raporuna göre, diş eti hastalıkları olan bireylerin kalp krizi geçirme olasılığı, sağlıklı diş etlerine sahip olanlara kıyasla iki kat daha fazla. Diş etlerinde meydana gelen bakteriyel iltihap, kan damarlarında plak oluşumunu artırır ve damarların sertleşmesine yol açar. Bu da kalp krizi ve inme riskini ciddi şekilde artırır.

Periodontoloji uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Diş eti hastalıkları, sadece ağız sağlığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de büyük bir etkiye sahip olabilir. Özellikle kalp sağlığı açısından ciddi riskler taşır" şeklinde açıklama yaptı.

DİŞ ETİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİ VE ÖNEMİ

Diş eti hastalıklarının tedavisi genellikle profesyonel diş tedavisi ile yapılır. Diş hekimleri, diş eti iltihabını önlemek ve tedavi etmek için düzenli temizlikler, diş taşı temizliği ve gerektiğinde cerrahi müdahaleler önerir. Ayrıca, ağız hijyenine dikkat edilmesi, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı diş eti hastalıklarını önlemek için oldukça önemli.

Ayrıca, diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, kalp sağlığı için de önemli bir adım olabilir. Diş eti hastalıkları tedavi edilen bireylerde, kalp rahatsızlıkları riskinin de azaldığı gözlemlendi.

Kardiyolog Dr. Alan Black, “Diş eti sağlığını ciddiye alarak düzenli diş bakımı yapmak, kalp sağlığını korumada önemli bir adım olabilir” dedi.

DİŞ ETİ SAĞLIĞINIZ, KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN KRİTİK BİR FAKTÖR

Diş eti hastalıkları, yalnızca ağız sağlığını değil, kalp sağlığını da tehdit eden bir durumdur. Dişlerinize gösterdiğiniz özen, kalp krizi riskinizi azaltabilir.

Diş eti hastalıkları, erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir. Düzenli diş kontrolleri ve sağlıklı bir ağız bakımı alışkanlığı, kalp hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik bir rol oynar. Ağız sağlığınızı ihmal etmeyin, çünkü kalp sağlığınız buna bağlı olabilir.