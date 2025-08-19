İleri yaşlarda az su tüketimi hastalıklara yol açabilir!

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, artan sıcaklıkların özellikle yaşlı bireyler için ciddi sağlık tehditlerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Yaş ilerledikçe vücudun susuzluğa karşı verdiği tepkinin zayıfladığını ve bireylerin çoğu zaman susama hissi yaşamadan ciddi miktarda sıvı kaybedebildiğini vurgulayan Serdaroğlu, ayrıca yaşlılarda böbreklerin su tutma kapasitesinin azalması ve kullanılan bazı ilaçların, özellikle de idrar söktürücülerin sıvı kaybını daha da artırdığını kaydetti.

Serdaroğlu, yazın yaygınlaşan mide, bağırsak enfeksiyonlarının da yaşlılar için ek bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle kırsal bölgelerde arıtma sistemlerinin yetersiz kalması ve yüksek sıcaklık nedeniyle gıdaların hızla bozulması, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlere neden olabiliyor. Bu durum, terleme ve solunum yoluyla kaybedilen sıvılarla birleşince fark edilmeden ciddi boyutlara ulaşabilen bir susuzluk tablosunu ortaya çıkarabiliyor. Zamanında müdahale edilmediği takdirde ise bu tablo, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü ve böbrek yetmezliği gibi hastane yatışına neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor."

Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için gün içerisinde en az 6-8 bardak su tüketilmesinin önemli olduğunun altını çizen Serdaroğlu, aynı zamanda su oranı yüksek sebze ve meyvelerin kan şekeri dengesi gözetilerek beslenme düzenine eklenmesini önerdi.

Serdaroğlu, gıda hijyenine özen gösterilmesi, bozulmuş ya da açıkta satılan ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, ishal ya da kusma gibi belirtiler görüldüğünde sadece su değil, tuz ve şeker içeren sıvıların da alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu gibi durumların ciddiyet kazandığı hallerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti: