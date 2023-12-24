İletişim Başkanı Altun'dan kara propaganda uyarısı

Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun'dan kara propaganda uyarısı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada şehitler ve silahlı kuvvetlerle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmasının ve yayılmasının, "terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak" anlamını taşıdığını bildirdi.

Fahrettin Altun, tüm vatandaşlardan ve medya kuruluşlarından, kahraman Mehmetçiklerin verdiği mücadeleye destek olmalarını, terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini beklediklerini vurgulayarak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, milli birliğimize ve bütünlüğümüze kasteden bu kiralık katil sürülerini tamamıyla yok edene kadar, son terörist etkisiz hale gelene kadar durmayacak, mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, şöyle devam etti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken, sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki terörün bir amacı da dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle milli birliği, bütünlüğü, toplumsal moral ve motivasyonu zayıflatmak ve çökertmektir. Terörle topyekun mücadelenin başarısı, bu dezenformasyona karşı da bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçmektedir."

Son Haberler
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı Yaşam
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü Gündem
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Yaşam
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi Gündem
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz Gündem
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz
Ünlü rapçinin ölmeden önce son pozları ortaya çıktı. İşte 15 trajik son fotoğraf öyküsü Yaşam
Ünlü rapçinin ölmeden önce son pozları ortaya çıktı. İşte 15 trajik son fotoğraf öyküsü
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu