İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Özel’in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

Özgür Özel'den Erdoğan'a sert tepki! "Artık Cumhurbaşkanı değil..."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik “cunta başkanı” gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir.

Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi “siyasi muhalefet” saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Devam eden bu hukuki sürece yönelik “darbe planı”, “cunta”, “komplo” gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır.

Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan “kayyım listeleri hazırlandı” şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir.

"Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli"

Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."