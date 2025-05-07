İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un acı günü

Düzenleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un acı günü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un vefat eden 87 yaşındaki amcası Nurettin Altun'un cenazesi, Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un amcası Nurettin Altun'un (87) cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.

Nurettin Altun için Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde düzenlenen cenaze törenine, Fahrettin Altun ve aile fertlerinin yanı sıra Vali Vekili Berker Çırak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Müftüsü Mesut Harmancı ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Fahrettin Altun ve yakınları, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

Altun, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Amcam çok iyi bir insandı. Hep hayır üretti, güzel evlatlar yetiştirdi. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Fakat Rabb'imin dediği olur. Hepimiz, her canlı gibi ölümü tadacağız. Amcam da gerçek mekanına gitti. Mekanı cennet olsun." dedi.

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