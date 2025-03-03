İletişim Başkanlığı Özgür Özel'in İmralı iddiasını yalanlamıştı! Cumhur İttifakı'nın ortağı "Bir yıldır görüşme var" dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İletişim Başkanlığı Özgür Özel'in İmralı iddiasını yalanlamıştı! Cumhur İttifakı'nın ortağı "Bir yıldır görüşme var" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir yıldan uzun süredir müzakere yürütüldüğü iddiasını açıklamasının ardından, İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama gelmişti. Son olarak HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da "yaklaşık bir yıldır" görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın eli kanlı terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yeni gelişmeleri de gün yüzüne çıkardı. Öcalan'la bir yıldan uzun süredir görüşüldüğü iddiası da en çok dikkat çeken konuların başında geliyordu.

İLK AÇIKLAMA YAPAN ÖZGÜR ÖZEL OLMUŞTU

İddiayı gündeme taşıyan ilk isimlerden biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Özel, "Bir yandan, bir yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesinin bir üyesi, Yargıtaydan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışma yapıyor olacak" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulunmuştu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Özgür Özel'in iddiasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada "'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir" şeklinde yalanlama yapmıştı.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Özel'in iddiasına benzer bir iddiada bulundu. Yapıcıoğlu, Rûdaw TV'ye verdiği röportajda "Abdullah Öcalan ile Türkiye istihbaratı arasında yaklaşık 1 yıldır görüşmeler var. Öyle görünüyor ki bir aşamaya da ulaşmış" ifadelerini kullandı.

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