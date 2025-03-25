İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında dolanan "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında iddia edilen "Devlet Bahçeli entübe edildi." paylaşımları ve söylemlerine yönelik açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığına değinen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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