İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında iddia edilen "Devlet Bahçeli entübe edildi." paylaşımları ve söylemlerine yönelik açıklamada bulunuldu.
Söz konusu iddianın doğru olmadığına değinen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."