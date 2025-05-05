İletişim Başkanlığı'ndan Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açılış konuşmasıyla başlayacak.

Akademisyenler, sosyal medya uzmanları ve gazeteciler, “sentetik medya”, “dezenformasyon” ve “enformasyon güvenliği” konularını derinlemesine ele alacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılımı beklenen etkinlikte, sentetik medya farkındalığı, bilgi güvenliği, yapay zeka, stratejik iletişim ve yeni medyanın riskleri ile fırsatları tartışılacak.

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Çalıştayda, “Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler” ile “Enformasyon Güvenliği ve Stratejik İletişim” başlıklı oturumlar düzenlenecek. Sentetik medyanın yol açtığı dezenformasyon tehditlerine karşı mücadele yöntemleri, etik, hukuki ve teknolojik çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Etkinlik, stratejik iletişim araçlarıyla somut yol haritaları oluşturmayı amaçlıyor.

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