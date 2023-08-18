İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği, ancak istekleri yerine getirilmesiyle kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada Şimşek'in istifa etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı.

Bu tür haberlerin piyasalarda tedirginlik yaratma ve güvensizlik oluşturma amaçlı olduğunu öne sürülen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."