Dünyada bir ilk olan SMF VoXAI adlı yazılım, ALS hastası olan vakfın baş teknoloji uzmanı Bernard Muller tarafından, tamamen göz izleme teknolojisi kullanılarak tasarlandı. Bu, teknoloji ile engelleri aşılacak ve hayatı kolaylaştıracak.

Dahi astrofizikçi Stephen Hawking, ALS hastalığı nedeniyle iletişim kurmak için bir bilgisayar kullanıyordu. 40 yıl önce tekerlekli sandalyesine monte edilen bilgisayar aracılığıyla "konuşarak" dünyayı etkilemişti. Şimdi, İngiltere'deki Scott Morgan adlı vakıf, bu mirası yapay zeka ile daha da ileriye taşıyor. Yeni teknoloji, kullanıcıların kendi sesleri ve yüzleriyle konuşabilen bir avatar yaratmasına olanak sağlıyor. Avatar, kullanıcının birebir aynısı gibi görünüyor. Tekerlekli sandalyedeki bireyler, önlerindeki ekranla etkileşime geçerek, sözlerinin bir avatar aracılığıyla başlarının üzerindeki ekranda görünmesini sağlayacaklar.

ZİHNİN KOPYASI GİBİ:

Bu avatar sadece aynı sesi çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda yüz ifadelerini, duyguları ve ses tonunu da yansıtacak. Dahası, avatar, kullanıcının geçmiş ilişkileri ve WhatsApp sohbetleri dahil olmak üzere kişiliği ve deneyimleri hakkında eğitilecek, mizah anlayışından aile bağlarına kadar her şeyi öğrenecek. Birisiyle sohbet ederken, yapay zeka mikrofon aracılığıyla konuşmayı dinleyecek ve kullanıcının sadece gözlerini kullanarak seçebileceği üç farklı yanıt önerecek. Hawking'in bir veya iki cümle yazması yaklaşık beş dakika sürerken, yeni sistemle üç saniye gibi kısa bir sürede gerçek zamanlı yanıt vermek mümkün olacak. Bu, iletişimde devrim yaratacak bir gelişme.