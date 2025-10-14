Ardahan'ın Posof ilçesinde Ilgar Dağı tünelinde çalışmalara devam ediliyor. Ardahan-Posof ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak olan tünelin yapımı zor şartlarda sürdürülüyor.

Posof ve Damal ilçelerinde iki ayrı noktadan devam eden çalışmalara kış sezonuna girilmesine rağmen devam ediliyor. Damal bölgesinden yapılan kazılarda tünel içerisinde yer yer su sızıntılarıyla karşılaşılınca farklı bir kanal açma çalışmasına başlandı.

Damal ve Posof arasında yer alan Ilgar dağı 2 bin 552 metre yükseklikte olduğu için yollar genelde kış mevsiminde kar nedeni ile kapanıyor ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısına ulaşmak için tünelin önemli bir konumda olduğu belirtiliyor.