ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



İ L A N

ÇANKIRI ILGAZ YUKARI MAHALLESİ 171 ADA 14 NOLU PARSEL SATIŞI



1-İlçemiz Ilgaz tapunun Yukarı Mahalle, G31-A-08-B-4-C imar paftasında 171 ada 14 no’lu 2.841,20 m²’lik parsel Arsa vasıflı, imarda Ayrık Yapı Nizamı, Ticaret+Konut, Emsal:2,10, Y(en çok): 18,50 metre olan taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif artırma sureti ile satılacaktır.

2-İhale 20.11.2023 Pazartesi günü saat 14.30 da Belediye toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-İhale konusu 171 ada 14 no.lu 2.841,20 m²’lik parselin 1 m2’sinin muhammen satış bedeli KDV. Hariç 2.300,00 TL’dir. İhaleye iştirak edenlerden toplam m2 muhammen satış bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

4- İhaleye gireceklerin 20.11.2023 Pazartesi günü ihale saati olan 14:30’a kadar geçici teminatlarını yatırarak ihaleye iştirak belgesini almak ve hazırlayacakları iç zarfın içinde satışı yapılacak arsaların 1 m2’si için KDV hariç teklif edecekleri rakam ve sayı ile yazılmış teklif mektubu, geçici teminat yatırdığına, ihaleye iştirak belgesi ile şartname satın aldığına dair makbuzu koyacağı ağzı kapalı ve imzalı teklif mektubu zarfında bizzat İhale Komisyonu Başkanına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilen teklif mektupları da ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. Kendi adlarına ihaleye girenler kimlik bilgilerini, şirket adına girenler yetki belgesini ve başkası adına girenler vekâletnameyi ibraz etmek zorundadırlar.

5-İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemizden 500 TL karşılığı temin edebilir.

6-İhale komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.



ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI





